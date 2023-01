Nuoto | Ceccon domina nei 200 stile libero all’Euromeet in Lussemburgo | bene anche Carraro

(Di sabato 28 gennaio 2023) Dominio Italia in, nel corso della seconda giornata dell’Euromeet 2023. In primo luogo Federico Poggio e Simone Cerasuolo si sono classificati primo e secondo nei 50 rana, con i crono di 27”30 e 27”48.sulla stessa distanza Martina, seconda in 31”27. Thomaspoi nei 200, chiudendo in prima posizione e sgretolando il suo record personale con 1’46”52.Giulia D’Innocenzo, seconda nei 100 farfalla, e doppietta azzurra nei 50con Silvia Di Pietro e Sara Curtis. Infine seconda piazza per Leonardo Deplano nei 50. SportFace.

Tanti gli azzurri del, da Gregorio Paltrinieri a Thomas, da Lorenzo Galossi a Benedetta Pilato. Premiare l'unicità dello sport. Ovvero chi ci ha colpito, emozionato, stupito per un gesto atletico, per una ..., NON SOLO PALTRINIERI IN QUESTO SPORT Ilitaliano è ormai una potenza. A Tokyo ha vinto ... Tra gli uomini sono una garanzia, Martinenghi e Razzetti. Tra le donne è pronta a vincere ...

Uno spettacolo tricolore nella seconda giornata dell'Euro Meet, evento del calendario internazionale natatorio di scena presso la piscina del Centre National Sportif et Culturel d'Coque in Lussemburgo ...