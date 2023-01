Non solo lire | anche questi 2 euro valgono tantissimo | controlla subito

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 28 gennaio 2023) Il valore di una moneta può non essere lo stesso indicato sul suo lato frontale. Esistono monete che possono finire per valere moltissimo in poco tempo, e non importa neche siano troppo vecchie. Ad esempio una moneta da 2nelle giuste condizioni può essere un piccolo tesoro. valore delle monete da 2ilovetrading.itNon importa che le monete siano antiche ovecchie per avere valore oltre quello nominale della loro faccia frontale. Monete del vecchio conio possono far molta gola ai collezionisti che si intendono di numismatica, ma non è necessario che siano per forza monete fuori corso per essere di valore. Una moneta può essere di valore per il semplice pregio di essere incredibilmente rara o presentare qualche errore di conio che la rende unica nel suo genere. Questo vale ...