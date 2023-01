Non solo De Vrij e Lukaku | Inter | i fronti caldi dei 7 calciatori ancora in bilico

(Di sabato 28 gennaio 2023) Ha il contratto in scadenza a giugno, ma sono buone le possibilità di rivederlo per un'altra stagione alla Pinetina. Cresciuto nelle giovanili nerazzurre, il 40enne di Vittorio Veneto sarebbe felice ...

Nelle ultime ore, nel database della EEC è spuntata la sua ultima richiesta di certificazione, relativaa modelli di fascia alta e già noti ai più come la RTX 4090 e la RTX 4080, ma anche a ...L'ingaggio, di "appena" 150 mila euro (il più basso della rosa),costituisce di certo un problema. Continua Alex Cordaz Stefan De Vrij Francesco Acerbi Raoul Bellanova Robin Gosens Marcelo ...

Non solo Zaniolo, altri due casi agitano la Roma Calciomercato.com

Auriemma: 'Napoli, non solo il primato: arriva la 'notizia' più bella' AreaNapoli.it

Toro, buone notizie non solo dal mercato: Juric ritrova Pellegri Tuttosport

La lezione per i giovani E non solo LA NAZIONE

Masterchef 12, non solo Hue: tutte pazze per Jeremy Chan Tuttosport

inoltre tornerebbe utile anche per le liste Uefa. L'ingaggio, di "appena" 150 mila euro (il più basso della rosa), non costituisce di certo un problema.Non solo per aver cambiato 3 piloti su 4 rispetto al 2022, ma anche per aver subito una crescita esponenziale all’interno dell’azienda stessa. Crescita che è dovuta alle nuove aspettative che la casa ...