Non serve a niente esporre i prezzi della benzina

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 28 gennaio 2023) Se non fosse tutto vero, ci sarebbe da ridere. Già perché la soluzione al caroraccontata come una ‘manna dal cielo’ dal governo di Giorgia Meloni, ossiail cartello contenente imedi regionali ai distributori die altri carburanti che tanto ha fatto inalberare i titolari degli impianti di rifornimento, a quanto pare non è stata tanto geniale. L’Antitrust boccia la Meloni.ai distributori spinge le aziende a fare cartello Anzi secondo quanto ha fatto sapere ieri l’Antitrust il provvedimento non solo sarebbe pressoché inutile ma potrebbe addirittura risolversi in un clamoroso autogol, con iche anziché contrarsi potrebbero alzarsi finendo per gravare sulle spalle degli ...