Non mi interessa | colpo di scena | chi attacca la Marcuzzi

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 28 gennaio 2023) Nonostante i buoni ascolti, Boomerissima, il programma condotto da Alessiain prima serata tutti i martedì sera su Rai 2, attira molte critiche, Sull'ultimo numero del settimanale Nuovo, per esempio, è stata pubblicata la mail di una lettrice di Napoli che ha scritto a Maurizio Costanzo di aver visto lo show e di essersi annoiata molto: "Che noia Boomerissima! Trovo questo programma veramente inguardabile… Mi creda ho provato a guardare lo show, ma dopo 20 minuti ho cambiato canale…". Alla lettera della signora, Maurizio Costanzo ha risposto esprimendo il suo parere. Che non è esattamente un complimento, né per la conduttrice, ex volto di Mediaset, né per la trasmissione. Il big della tv e marito di Maria De Filippi ha infatti confessato di aver seguito il nuovo show di Rai 2 ma di non averlo trovato granchénte: "Anch'io ho ...