No-vax | identificati e denunciati a Genova 2 promotori del gruppo negazionista «ViVi»

(Di sabato 28 gennaio 2023) Si sono fatti conoscere per le loro azioni violente online e offline. Due persone ritenute le promotrici delNo-vax «(V V)», sono state identificate e denunciate dalla polizia di. Le indagini un anno fa aveva portato alla denuncia di 24 appartenenti al movimento settario, consolidato in Francia e Italia. Le perquisizioni eseguite dagli investigatori, con l’ausilio delle Digos di Brescia, Verona e Matera, presso le residenze degli indagati, i loro luoghi di lavoro e un maneggio in provincia di Brescia presso cui si incontravano, hanno consentito di acquisire evidenze informatiche che hanno confermato l’attuale operatività dei «». E di ritirare cautelativamente sei armi comuni da sparo. Gli squadristi digitali, negazionisti del Covid, dovranno rispondere ora dell’accusa di associazione segreta e ...

