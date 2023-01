No - vax | denunciati due promotori del gruppo ' Guerrieri ViVi' | dopo la pandemia su Telegram no - pos | bitcoin e 5G

Dopo mesi di indagini informatiche, sono stati individuati ealla polizia due persone ritenute promotrici del gruppo no -no - green pass 'Guerrieri ViVi'. La Polizia di Genova ha condotto perquisizioni a Brescia, Verona e Matera, delegate dalla ...Identificati edalla Polizia di Stato due promotori del gruppo no -"guerrieri ViVi" e sono in fase di oscuramento i loro canali di comunicazione in rete. La Polizia di Genova, dopo le ...

Gruppo No vax "guerrieri ViVi", due leader denunciati a Genova TGCOM

Denunciati 2 promotori del gruppo no-vax 'guerrieri ViVi' - Ultima Ora Agenzia ANSA

No Vax, identificati e denunciati i due promotori del gruppo 'Guerrieri ViVi' La Repubblica

No Vax "Guerrieri Vivi", 2 denunciati e perquisito un maneggio a Brescia - Cronaca - ilgiorno.it IL GIORNO

No vax denunciati, il questore: “Reggio tra le province più colpite”. VIDEO Reggionline

GENOVA (ITALPRESS) – Identificati e denunciati dalla Polizia di Stato due promotori del gruppo No-vax “guerrieri ViVi”, in fase di o ...Dopo mesi di indagini informatiche, sono stati individuati e denunciati alla polizia due persone ritenute promotrici del gruppo no-vax no-green pass «Guerrieri ViVi». La Polizia di Genova ha condotto ...