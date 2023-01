Nilufar e Pegah | appello per l’Iran | “Il nostro Paese insanguinato ha bisogno di una rivoluzione social”

(Di sabato 28 gennaio 2023)ha il fuoco negli occhi,la dolcezza nel sorriso. Entrambe di origine iraniana, entrambe bellissime. La loro vita l’hanno vissuta in Italia, ma il legame con la loro terra, respirato da sempre tra le pareti di casa attraverso i ricordi dei genitori e le tradizioni di famiglia, è sempre stato forte. Ancora più forte in questi mesi caldi di, nei qualiè squassato dalle proteste del popolo e dalle reazioni violente della così detta “polizia morale”, quella che -come ci spiegherà- nasce durante laislamica di Khomeini (1978-1979) con lo scopo di controllare che vengano rispettate le norme islamiche e conservatrici del. Norme come il corretto utilizzo dell’Hijab che, se trasgredite, a una ragazza ventiduenne come ...

