ha il fuoco negli occhi,la dolcezza nel sorriso. Entrambe di origine iraniana, entrambe bellissime. La loro vita ...ha il fuoco negli occhi,la dolcezza nel sorriso. Entrambe di origine iraniana, entrambe bellissime. La loro vita ...

Nilufar e Pegah, appello per l’Iran: "Il nostro Paese insanguinato ha bisogno di una rivoluzione social" - Luce Luce

Nilufar e Pegah | appello per l'Iran | “Il nostro Paese insanguinato ha ... Zazoom Blog