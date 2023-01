“Nevica” | alla scoperta del brano di Fre e Annalisa Minetti

Leggi su lopinionista

(Di sabato 28 gennaio 2023) Dal 27 gennaio è in radio e in digitale “”, il nuovodel rapper milanese Fre con la cantautrice ed atleta paraolimpica. Prodotto da Fre, “” parla della fine di un amore impossibile, percorrendo le fasi che portano a ripartire e splendere di nuovo. La canzone mostra la serenità ritrovata, la forza di resistere e ridare colorepropria vita, come la primavera che scioglie la neve ed allontana l’inverno. ““” è unche fonde il ritmo del rap con la morbidezza del pop, assorbendo il meglio da entrambi i generi e creando un ottimo mash-up tra il mio stile è quello di, che sulle tracce urban “spacca tantissimo” – racconta Fre – “” riesce a portare dove le paure ...