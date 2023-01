Netanyahu ha tradito il suo passato e la democrazia israeliana alleandosi con l’estrema destra

Leggi su linkiesta

(Di sabato 28 gennaio 2023) Par capire come sia cambiata Israele oggi sono sufficienti quattro parole di un ministro determinante nel nuovo esecutivo di Bibi: «Sono un fascista omofobo», così si è dichiarato Bezael Smotrich, ministro israeliano delle Finanze. Su questa piattaforma il suo partito Sionismo Religioso ha raccolto alle elezioni di novembre ben 516.470 voti, pari al 10,84 per cento, e quattordici seggi su centoventi. Al suo fianco, Itamar Ben Gvir, condannato per incitazione all’odio e sostegno di una organizzazione terroristica, seguace del rabbino fascista Meir Kahane, che ha appena vietato da ministro della Sicurezza l’esposizione della bandiera Palestinese, che considera «un simbolo terrorista», porta a Bibi Netanyhau ventuno voti sui sessantaquattro della maggioranza su cui si basa il nuovo governo israeliano. Un governo che, come abbiamo previsto, sta tradendo le basi ...