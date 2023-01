Neonato con problemi respiratori dimesso dall’ospedale | morto poche ore dopo

(Di sabato 28 gennaio 2023) Un, originario di Perdifumo, in provincia di Salerno, ènella serata di venerdì 27 gennaio 2023. Il piccolo, che aveva solo cinque mesi, aveva iniziato ad avere, al pari di molti altri bimbi in questo periodo dell’anno (tanti i casi di viruso sinciziale – RSV – riscontrati) , e aveva preoccupato non poco i genitori. I due erano convinti si trattasse di una bronchite, seppure particolarmente grave. Mamma e papà avevano così richiesto l’aiuto dei medici, che hanno consigliato loro rivolgersi all’ospedale Ruggi di Salerno, dove poter sottoporre il bimbo agli accertamenti di rito previsti in questi casi e avere le idee più chiare sulle cause delle sue condizioni. Ilè stato così sottoposto a una serie di esami, per poi essere ...

E proprio mentre il bimbo era in ambulanza, si è verificato il dramma,ilche ha esalato l'ultimo respiro. I sanitari dell'ospedale non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. ...... dove i medici gli avevano diagnosticato una bronchiolite, ilera stato poi dimesso nella ... Il mezzo di soccorso si è fermato, partendo subito in modo speditoil bimbo a bordo verso l'...

Il neonato più grande del mondo Nostrofiglio

Neonato morto al Pertini, Vaccari (Fnopo): non possiamo escludere ... Nurse24

Neonato morto a Roma, le esperte: "Cambiare la narrazione della maternità e supportarla" Sky Tg24

"Potevo essere io": i racconti dei genitori dopo la tragedia del ... Nostrofiglio

Si può dare il latte di mandorla ai neonati e ai bambini Nostrofiglio

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Il tragico decesso è avvenuto ...