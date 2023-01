NBA | risultati della notte 28 gennaio | Bucks e Warriors in spolvero | Banchero non basta ai Magic

(Di sabato 28 gennaio 2023) Cinque le partite andate in scena nellaNBA. In campo due delle principali stelle del firmamento cestistico chiamato lega professionistica americana, ma anche la rivincita di un’edizione delle Finals (2019). Andiamo a scoprire quanto accaduto quando in Italia le ore erano quelle più scure. L’uomo di giornata è senza dubbio Giannis Antetokounmpo, che trascina con 41 punti i Milwaukee(32-17) alla vittoria sugli Indiana Pacers (24-27) per 131-141. Per lui anche 12 rimbalzi e il supporto di Jrue Holiday (20) e Khris Middleton (17); dall’altra parte 24 di Myles Turner, 22 di Buddy Hield e 21 di Benedict Mathurin nonno. Così come nonuna prova orgogliosa, dato che subire 85 punti nei primi 24 minuti e cercare comunque una rimonta dal -33 fino al -7 a tre minuti dalla fine è pur sempre titolo ...

