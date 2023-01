NBA | Bufera Golden State | smontata completamente la squadra dei 4 titoli | addio clamoroso!

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 28 gennaio 2023) Tremano i tifosi dei Warriors, il futuro non sorride ache sembra destinata a sgretolarsi, l’ultimoè sconcertante PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sono ladetentrice del titolo in NBA eppure sul futuro sembrano aleggiare spettri sempre più malauguranti, per iWarriors, infatti, tira aria diQuesto articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.