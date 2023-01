Napoli | Spalletti | Con Roma sarà scontro diretto

Leggi su ildenaro

(Di sabato 28 gennaio 2023) “La partitadifficile, forse un po’ più rispetto alle altre perché è unocon una squadra del ‘condominio’ di cui parlavamo a inizio stagione”. Così Luciano, allenatore del, in conferenza stampa in vista della sfida contro la, in programma domani alle 20.45 allo stadio Maradona. “una partita da gustare per la forza dei giocatori che si contenderanno i tre punti che sono il bottino da portare a casa e che fanno comodo”. Poi sulla classifica: “Cosa dico ad una squadra con 12 punti di vantaggio sulla seconda? Dico bravi ai giocatori per aver vinto la partita di Salerno, per noi era un derby e l’anno scorso abbiamo sofferto. Il nostro comportamento deve essere sempre lo stesso: umiltà, attenzione e concentrazione. Nessuno deve ...