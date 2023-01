Napoli | Spalletti | 'Con la Roma rischiamo di cadere Totti? Vorrei riparlare con lui'

Dopo un girone d'andata da record , inizia quello di ritorno per il. La squadra diè attesa subito da un big match, contro la Roma di Mourinho allo Stadio Maradona. Per il tecnico azzurro è una partita importante per confermare l'eccellente stato ...L'ex di giornata è proprio il tecnico del, Luciano, che in carriera ha affrontato la Roma da avversario 22 volte: il bilancio è di 5 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte. L'allenatore ...

Le probabili formazioni di Napoli-Roma: Spinazzola-El Shaarawy in ballottaggio Girone di andata in archivio, la stagione 2022-23 di Serie A ha iniziato ufficialmente la sua seconda parte: per le… Legg ...NAPOLI – Francesco Totti chiama, Luciano Spalletti risponde. L'ex capitano della Roma ha dato il via libera al disgelo con l'allenatore con cui ha avuto un rapporto difficile nelle ultime due stagioni ...