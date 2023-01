Napoli | Rinnovo Kim | ADL vuole aumentare la clausola

(Di sabato 28 gennaio 2023) Ilnella scorsa sessione di mercato ha fatto degli ottimi acquisti in entrata che hanno ben rimpiazzato le uscite e hanno permesso al club di ottenere importanti risultati sia in campionato che in Champions League. Tra questi, un’entrata interessate è stata quella di Kim Min-Jae. Il coreano sta facendo molto bene con ile L'articolo

È successo a Torino, dove l'open day nelle sedi della Questura per ilsi è trasformato in ... A Milano come a Genova , a Bergamo come a, in Toscana come in Sardegna. Insomma, dappertutto ...... tutte figure che servono, per esempio, per i lavori come quelli dell'alta velocità- Bari. ... Anche ildel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area edilizia, comparto artigiano ...

Calciomercato Napoli, ADL punta al rinnovo Osimhen: spunta una promessa CalcioNapoli24

CORRIERE - Napoli, rinnovo Rrahmani: non è fatta. Le ultime su Kim, Osimhen e Di Lorenzo AreaNapoli.it

Rinnovo Zielinski, la possibile proposta del Napoli: cifre e dettagli CalcioNapoli1926.it

Napoli, i tifosi tremano: non arriva la firma, sfuma il rinnovo ultimecalcionapoli.it

Calciomercato Napoli. rinnovo con novità sulla clausola di Kim Spazio Napoli

MILANO. Tutti pazzi per il passaporto. Anche se pure alzarsi alle tre di notte per ottenere il più desiderato dei documenti può rivelarsi una faticaccia inutile. È successo a Torino, dove l’open day n ...Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, secondo quanto scrive Tuttomercatoweb ... in quel ruolo (gli indiziati sono Ndombele ma anche Zielinski in caso di mancato rinnovo).