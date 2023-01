Napoli | Ounahi è sfumato definitivamente | ecco il piano col Marsiglia

Qualche giorno fa abbiamo scritto del tentativo del Leeds di prendere, obiettivo del. Ma l'affare non è andato in porto e così il club inglese ha virato sull'ormai ex juventino: ' Il ...Calciomercato :all'Olympique Marsiglia, ormai è fatta . Il centrocampista marocchino dell'Angers non andrà al, dopo che da diverse settimane era diventato un obiettivo prioritario per il centrocampo ...

Calciomercato Napoli: mollato Ounahi, colpa del presidente CalcioNapoli24

Rai - Ounahi, il Napoli l’ha mollato già da settimane per bonus e commissioni: i dettagli Tutto Napoli

Dalla Francia – Il Marsiglia beffa il Napoli e si assicura Ounahi: la cifra è assurda CalcioNapoli1926.it

Calciomercato Napoli, sfuma Ounahi: domani visite mediche con il Marsiglia CalcioNapoli24

Ligue 1, Ounahi al Marsiglia: niente Napoli per il marocchino - Sportmediaset Sport Mediaset

Sembrava tutto fatto per l'approdo al Napoli della rivelazione del Mondiale in Qatar, Azzedine Ounahi. Invece il centrocampista ...Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai News 24: "Il Napoli ha mollato Ounahi lasciando campo libero al Marsiglia. I francesi concluderanno l'affare ...