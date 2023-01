(Di sabato 28 gennaio 2023)un giovane di 22 anni e per “” si faa sua volta alla gamba dal. Emerge anche questo dall’ordinanza di custodia cautelare con la quale il gip diha disposto due arresti in carcere e cinque ai domiciliari nei confronti di sette persone, tre delle quali accusate L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

... auto si ribalta: morti cinque ragazzi tra i 17 e i 22 anni, grave un sesto Schianto a, ... "Cresci un figlio, un bravo figlio, che studia medicina e poi arriva un mostro che te lo, che ...Ilfa corsa a sé, ma le altre si sono sfilate ad una ad una facendoci godere dal divano. Chi di divano, di divano perisce". CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio ...

Napoli, ferisce un giovane e per evitare la vendetta si fa sparare dal figlio Cronache della Campania

Napoli, ferisce 22enne e per pareggiare i conti si fa sparare dal figlio Teleclubitalia.it

Ferisce rapinatore e si fa sparare alla gamba dal figlio per pareggiare i conti NapoliToday

"Il mare di Napoli tra sogno e realtà" il Resto del Carlino

Champions, l'Eintracht Francoforte: Non prenotate hotel e non girate ... Fanpage.it

Gli arresti in carcere – notificati dalla Squadra Mobile di Napoli, che ha svolto le indagini – riguardano ... Il ragazzo però non esegue correttamente le indicazioni e per suturare la ferita in ...Per "pareggiare i conti" con un rapinatore di Rolex al quale aveva sparato si fa sparare a sua volta alla gamba dal figlio. Emerge anche questo ...