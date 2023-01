Napoli da scudetto | Nela | “Primo meritatamente | ma il vuoto in classifica è demerito delle altre”

(Di sabato 28 gennaio 2023) L’ex calciatore della Roma, Sebino, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino in cui ha parlato della sfida tra i giallorossi e il, ma anche della corsasorprese Kim e Kvaratskhelia. Ecco quanto evidenziato: “Ilè la migliore squadra del campionato che gioca un gran bel calcio e anche in Champions ha fatto cose pazzesche. La Roma, però, è una squadra solida che sa difendere bene. Spalletti sta facendo un bel lavoro. All’andata c’è stato bisogno di un guizzo di Osimhen, forse l’unico vero errore di Smalling. È un campionato strano, ma possono dirlo anche le. Chi non mi aspettavo di vedere lì è l’Atalanta. Ilche c’è sotto ilè dovuto anche all’andamentomilanesi che sono ...

Il Milan vincerà 3 - 2 al San Paolo (doppio Virdis e Van Basten) sorpassando ile mettendo le mani sullo, anche se per l'aritmetica del titolo dovrà attendere la trasferta di Como all'...- Roma di domani: l'ennesima cruna dell'ago dove far passare il filo di fantasmi enormi come cammelli. La sfida dell'anno per l'uomo di Certaldo. Per almeno 3 ottimi motivi. Il dover tenere ...

I bookies chiudono il campionato: quota simbolica per lo scudetto del Napoli, Osimhen... Calciomercato.com

Napoli: i bookmaker quasi azzerano la quota azzurra per la lotta scudetto - ilNapolista IlNapolista

Milan, Pioli non cita più lo scudetto: "Partita dopo partita, dal mercato non arriverà nessuno" CalcioNapoli24

Udinese, Becao: "Scudetto al Napoli Lo sanno tutti..." Corriere dello Sport

Udinese, Becao rivela: "Scudetto Napoli la più forte, sin da bambino tifavo per gli azzurri! Sul mio futuro..." CalcioNapoli24

Insomma, un bell’attestato di stima da parte di Becao per il Napoli FOTO: Getty – Becao Udinese. Lotta scudetto, Becao non ha dubbi: fa il tifo per il Napoli. Ecco quanto evidenziato: “Futuro Sul bra ...In gioco il numero di sanzioni nella super sfida del Maradona. All'andata (con Irrati) furono ben sette i calciatori ammoniti ...