Muore ammanettato davanti a un bar. La procura ordina l'autopsia

(Di sabato 28 gennaio 2023) AGI - Ladi Sassari ha disposto l'sul corpo di un uomo morto mercoledì mattina a Chiaramonti,a un bar, mentre eracon le mani dietro la schiena,a diversi testimoni. Era stata la barista a chiedere l'intervento dei carabinieri, in quanto l'uomo era andato in escandescenze quando gli era stato negato di entrare per consumare alcolici, abitudine che i gestori di esercizi pubblici del paese sapevano di non dover assecondare. Spaventata dai violenti colpi contro la porta del locale, la ragazza attorno alle 6.15 aveva chiamato il 112. Una pattuglia della stazione di Martis, la più vicina in quel momento, ha raggiunto il bar in pochi minuti. I militari hanno cercato di calmare l'uomo che, però, secondo quanto riferito dai carabinieri, si scagliato contro uno di ...

Morto per un malore mentre era ammanettato a terra, davanti a diversi testimoni. È successo a Chiaramonti, un Comune del Sassarese, in Sardegna. L'uomo aveva cercato di entrare in un bar per bere ...