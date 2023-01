Moviola Atalanta-Sampdoria | l’episodio chiave del match

(Di sabato 28 gennaio 2023)arbitraledelvalido per la 20ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 20ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Doveri.DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

Moviola Juve-Atalanta: episodi e VAR Goal Italia

Serie A . Juventus-Atalanta, moviola: è rigore sul contatto Palomino ... Eurosport IT

Polemiche e tensioni: la Juve chiede tre rigori, il Var assegna solo il secondo La Gazzetta dello Sport

Moviola Atalanta Sampdoria: gli episodi dubbi del match Samp News 24

Atalanta, Djimsiti: «Gasperini ci vuole propostivi» Calcio News 24

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Atalanta-Sampdoria L’episodio chiave della moviola del match tra Atalanta e Sampdoria, valido per la 20ª gi ...Il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Atalanta e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Gewiss Stadium di Bergamo, Atalanta e Sampdoria si ...