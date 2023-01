Mourinho | ' ' Zaniolo? Voglio gente felice Purtroppo avevo ragione e dico resterà' '

L'allenatore della Roma, José, dice la sua sul casodurante la conferenza stampa alla vigilia della gara contro il ...Domani la Roma sarà ospite del Napoli ma in conferenza stampa al tecnico giallorosso, Josèè stato chiesto diche è diventato un caso di mercato. "Su questo non posso dire tanto ma sembra che abbia ragione io. Purtroppo, in questo momento sembra che la direzione sia quella ...

Mourinho, la conferenza stampa su Zaniolo e Napoli-Roma Corriere dello Sport

Roma, Mourinho su Zaniolo: "Purtroppo sembra che resterà qui. E' un mese che ha chiesto di andare via" Milan News

Zaniolo non convocato. Mou: "Voglio gente felice. Purtroppo resta, ma non fa parte del progetto" La Gazzetta dello Sport

Roma, Mourinho: "Zaniolo ci chiede di andare via. Vi dico la formazione..." Fantacalcio ®

MOURINHO: “Purtroppo Zaniolo resta qui. E’ da un mese che dice tutti i giorni di volersene andare. Futuro Aspetto la chiamata del club” (VIDEO) Giallorossi.net

I riflettori della Serie A e del calciomercato sono puntati sulla situazione Zaniolo dopo il clamoroso rifiuto del trequartista, che sa tanto di sfida Il tecnico portoghese José Mourinho ha parlato de ...I riflettori della Serie A e del calciomercato sono puntati sulla situazione Zaniolo dopo il clamoroso rifiuto del trequartista, che sa tanto di sfida Il tecnico portoghese José Mourinho ha parlato de ...