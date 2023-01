Mourinho potrebbe tornare in Inghilterra a fine stagione

(Di sabato 28 gennaio 2023) Secondo quanto afferma il Daily Mail, Josenon vede l’ora diinla prossimadopo la mancanza di interventi sul mercato da parte della Roma. Si ipotizza un terzo ritorno al Chelsea che, secondo la stampa d’oltre Manica, sarebbe il suo scenario ideale e i suoi intermediari hanno fatto sapere che sarebbe interessato a qualsiasi posto vacante allo Stamford Bridge, ma il club ha chiarito che intende dare fiducia a Graham Potter . La moglie e i figli divivono ancora ine lui ha sempre preferito lavorare in Premier League piuttosto che altrove. Il portoghese hanno vinto l’Europa Conference League a Roma la scorsae sono attualmente quinti in Serie A, ma non hanno le risorse per lottare per il titolo. Anche ...

C'è poi il confronto tra Spalletti e, giovani vecchi e con tanto carisma e cervello. Poi, ... In una definizione gastronomica Napoli - Roma sidefinire una partita dal gusto deciso e ...Sono attese anche le parole di. Il club valuta provvedimenti.8.00 - Occhio sempre a Skriniar in casa Inter. Il Paris Saint Germainanche provarci in ...

Dall’Inghilterra: Mourinho pronto a tornare in Premier League RomaNews

Dall’Inghilterra: "Mourinho vuole tornare in Premier, Chelsea la meta ideale" La Gazzetta dello Sport

José Mourinho privato: la moglie Matilde, i figli e le passioni Virgilio Sport

Stramaccioni: "Mourinho può ricucire lo strappo con Zaniolo. La Champions non passa da Napoli-Roma" Voce Giallo Rossa

M.Orlando: "Zaniolo a Roma e con Mourinho non può crescere ... TMW Radio

Secondo il Daily Mail l’allenatore non lascerebbe la Roma prima della fine della stagione, ma sognerebbe un ritorno in Inghilterra, ambiente gradito anche alla famiglia del tecnico ...José Mourinho vuole tornare in Inghilterra. Titola così il Daily Mail secondo il quale lo Special One vorrebbe rientrare in Premier League dopo due anni trascorsi alla Roma. Il ...