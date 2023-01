Mourinho | “Complimenti al Napoli | ha già vinto lo Scudetto”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 28 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiJosé, che ha da poco compiuto 60 anni, parla in conferenza stampa alla vigilia di-Roma. Il tema centrale è il futuro di Nicolò Zaniolo, non convocato e separato in casa: “Non posso parlare dei provvedimenti a Zaniolo. Purtroppo sembra che ho ragione io, cioè che Zaniolo resterà alla Roma. Perché purtroppo? Perché da un mese il giocatore ogni giorno dice di voler andare via. Dopo lo Spezia io ho dato lunedì libero a tutti. Martedì ho detto allenamento opzionale: tutti i giocatori che erano in panchina a La Spezia, tanti giocatori che hanno giocato sono venuti per allenarsi, o per stare in pascina. Questo è il profilo di giocatore che voglio: con giocatori che voglio essere una squadra. Quando un giocatore dice a tecnico, società e compagni: non voglio giocare nella Roma, non voglio vestire la maglia della Roma, ...