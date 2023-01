Mourinho | “Complimenti al Napoli e a Spalletti | hanno vinto meritatamente lo Scudetto!”

(Di sabato 28 gennaio 2023) Il tecnico della Roma, José, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani in programma allo stadio Diego Armando Maradona contro il. Le parole del portoghese arrivano pochi minuti dopo quelle del suo collega azzurro Luciano, che ha caricato i suoi nella sala stampa del centro sportivo di Castel Volturno.-Roma, le parole diin conferenza stampa Di seguito, quanto evidenziato nel corso della conferenza stampa dello Special One: “Mi aspetto ildi sempre. Dico chegiàlo scudetto,. Sono un’ottima squadra, con un ottimo allenatore.12 punti di distacco, ...

invece, sono terzi a pari punti con Lazio e Inter, a - 13 dalla capolista che

