Mourinho annuncia il futuro di Zaniolo | la bordata dello Special One

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 28 gennaio 2023) E’ muro contro muro trae la Roma. Il calciatore ha rifiutato ufficialmente il Bournemouth e la situazione è sempre più delicata. I giallorossi e il club inglese avevano raggiunto l’accordo per 30 milioni di euro più bonus, l’attaccante ha bloccato tutto. L’intenzione del calciatore è quella di trasferirsi al Milan, i rossoneri però si sono fermati all’offerta da 22 milioni di euro. Alla vigilia della partita contro il Napoli ha parlato l’allenatoree le bordate nei confronti del calciatore sono destinate a lasciare il segno. “Se ci saranno provvedimenti disciplinari o meno questo non lo so. Purtroppo però ho ragione io e mi sembra che possa succedere quello che avevo detto dopo lo Spezia. E dico purtroppo perché Nicolò è un mese che dice che vuole andare via, che non vuole più giocare con questa maglia o allenarsi con questo gruppo. ...