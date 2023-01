... dice Nadja da, "sono gli apatici". E spiega: "A costoro va aggiunta quella numerosa frangia ... resta aggrappato alla condivisione con chi la pensastesso modo. Sanno di essere tanti, ...stesso tempo starebbe rafforzando il suo Paese per un confronto a lungo termine con gli Stati ... Su questoammette di essere in linea con le ultime esternazioni di Donald Trump, che ha ...

Mosca allo scasso. Non ci sono pezzi di ricambio per le auto straniere, i russi restano a piedi L'HuffPost

Ucraina, ultime notizie. Turchia, «Mosca e Kiev lavorano allo scambio di mille prigionieri» Il Sole 24 ORE

La primavera fa paura: Kiev e Mosca preparano le truppe Il Manifesto

Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Kiev: "Mosca prepara ... la Repubblica

La risposta di Mosca ai carri armati occidentali, le linee rosse già ... Radio Popolare

Ed in effetti non sarebbe una cattiva idea per noi italiani andare ad acquistare le auto a Mosca, per poi portarle in Italia, utilizzarle per 1 anno, 11 mesi, e 20 giorni (meglio non esagerare...), ...Il portavoce del Cremlino stuzzica il presidente americano dando ragione a Donald Trump che ha contestato l'invio dei carri armati all'Ucraina. Fonti ...