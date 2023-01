Morto Enzo Cainero | il manager che ha portato il Giro d’Italia sullo Zoncolan | aveva 78 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 gennaio 2023) L’inventore dello. Nel mondo dello sportera conosciuto soprattutto per questo: è stato lui a portare ilsulle rampe infernali del “Kaiser”, regalando agli appassionati di ciclismo tappe che sono entrate nella storia.all’ospedale di Udine, per le conseguenze di un malore che locolpito a inizio ottobre:78. Lascia la moglie Laura e i figli Andrea e Marco. Sportivo, commercialista, impegnato in politica – con la Democrazia cristiana – e quindiè stato teamdell’Udinese nella stagione di Zico in bianconero. Poi è stato amministratore delegato del Venezia di Zamparini. Nel ...