Morto Carlo Tavecchio | le cause della morte dell’ex presidente della Figc

Leggi su tpi

(Di sabato 28 gennaio 2023), ex, èquesta notte all’età di 79 anni. Ma quali sono state lecapoFedercalcio? Alcuni problemi di tipo polmonare e l’improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute lo hanno portato mercoledì scorso al ricovero in un ospedale brianzolo. Laè avvenuta come detto nella notte.aveva 79 anni, ne avrebbe compiuti 80 a luglio. Una vita nei Dilettanti, è statoFedercalcio dal 2014 al 2017, salvo poi dimettersi in maniera polemica dopo la mancata ...