Morto Carlo Tavecchio | ex presidente della Figc | aveva 79 anni

E'a 79 anniTavecchio , ex presidente della Federcalcio. Dopo il mancato approdo dell'Italia guidata da Ventura al Mondiale 2018, si dimise dalla sua carica, che ricoprì dall'11 agosto 2014 ...È scomparso all'età di 79 anniTavecchio, ex presidente della Figc e dirigente di lungo corso del calcio italiano, la cui carriera è ...

Il calcio italiano è in lutto: è morto all'improvviso Carlo Tavecchio, ex presidente della Federcalcio, aveva 79 anni. Era l'attuale numero 1 del Comitato regionale lombardo della Lega nazionale ...E' morto Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc, la Federazione italiana giuoco calcio, e della Lnd, la Lega nazionale dilettanti, come ci riferiscono i colleghi di Prima Como. Avrebbe compiuto 80 ...