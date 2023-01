Morto Carlo Tavecchio | addio all’ex presidente della Figc | aveva 79 anni

(Di sabato 28 gennaio 2023) Èall’età di 79, storicoFederazione Italiana Giuoco Calcio tra il 2014 e il 2017. Attualmente il dirigente, classe ’43, ricopriva il ruolo didel comitato regionale lombardoLega nazionale dilettanti che ha dato la notiziasua scomparsa. “Con sgomento, i componenti del Consiglio direttivo del Crl con i collaboratori e dipendenti tutti del comitato e delle delegazioni, piangono l’improvvisa scomparsa del”, si legge in una nota. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ex presidente della Federcalcio e attuale numero 1 del Comitato regionale lombardo della Lega nazionale dilettanti, si è spento nella notte in un ospedale della BrianzaTavecchio, ex presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e presidente del comitato regionale della Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti (LND). Aveva 79 anni. Dalle ...

Addio a Carlo Tavecchio: l’ex presidente Figc è morto a 79 anni Corriere della Sera

Morto Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc Corriere dello Sport

Morto Carlo Tavecchio: fu presidente della Figc dal 2014 al 2017 La Gazzetta dello Sport

Calcio in lutto: è morto l'ex presidente Figc Carlo Tavecchio - Sportmediaset Sport Mediaset

Carlo Tavecchio morto, l'ex presidente Figc si dimise dopo la mancata qualificazione ai mondiali in Russia ilmessaggero.it

