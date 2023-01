Mortegliano | “Annelies” di James Whitbourn | concerto per ripercorre la sfida di Anna Frank

Leggi su udine20

(Di sabato 28 gennaio 2023) Non poteva che essere dedicato al Giorno della Memoria il prossimode La musica per tutti, il progetto che SimulArte, grazie al sostegno della Regione, ha organizzato insieme alla Fondazione Luigi Bon per promuovere il linguaggio universale per eccellenza tra le giovani generazioni. Domani, domenica 29 gennaio, infatti, alle 20.30 nella chiesa della SS. Trinità di(piazza Verdi), a ingresso libero, andrà in scena “” di, spettacolo prodotto dalla Fondazione Luigi Bon, vicino/lontano e Mittefest2022. Sul palco, diretti daMolaro, la soprano Delia Stabile, accompagnata da Eva Miola al violino, Cecilia Barucca Sebastiani al violoncello, Chiara Bagolin al clarinetto, Alessandro Del Gobbo al pianoforte e l’Accademia del Coro del Friuli ...