Morte Tavecchio | Lotito | “E’ stato alleato prezioso e leale in tante battaglie”

(Di sabato 28 gennaio 2023) Il presidente della Lazio, Claudio, attraverso una nota pubblicata sul sito del club biancoceleste, ha voluto omaggiare la memora dell’ex numero uno della Figc Carlo, scomparso oggi all’età di 79 anni: “Il presidente Claudioe tutta la Lazio ricordano con affetto e commozione Carlo, già presidente della Figc. Èin. Sempre coerente e responsabile, non si è mai tirato indietro nel prendere decisioni coraggiose. La sua dedizione e il suo amore per il mondo dello sport e del calcio in particolare restano nella memoria di tutti noi”. SportFace.

Prima del fischio d'inizio il minuto di silenzio disposto per ladi Carlo. PRIMO TEMPO Sudtirol - Reggina, le formazioni ufficiali E' tornato Menez, ma Gori ha fatto bene contro la ......profondamente addolorato per la scomparsa di un vero appassionato di calcio come Carlo. ... Gabriele Gravina, esprime così in una dichiarazione il suo cordoglio per ladell'ex presidente ...

Addio a Carlo Tavecchio: l’ex presidente Figc è morto a 79 anni Corriere della Sera

Calcio in lutto: è morto Carlo Tavecchio GianlucaDiMarzio.com

MORTE TAVECCHIO, GRAVINA: "NON HA MAI RINUNCIATO A INNOVARE" - Sportmediaset Sport Mediaset

È morto l’ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio Il Post

Lutto nel mondo del calcio: morto l’ex presidente della Figc Tavecchio Il Sole 24 ORE

quelle frasi su gay ed ebrei I meriti di Tavecchio: la tecnologia e...le dimissioni Morte Tavecchio, giudizi contrastanti sul web Tavecchio, la gaffe su Opti Poba e le banane Lo scivolone dialettico ...Muore a 79 anni l'ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio, con lui l'Italia ha vissuto momenti unici, ecco come lo ricordera la Serie A ...