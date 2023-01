Mortale a Cenate | il titolare della pizzeria | “Airbag esploso | nell’abitacolo solo silenzio”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 28 gennaio 2023)Sopra. Lo schianto, terribile, intorno all’1 di notte. Il personaleLa Baracca di via Gaverini, aSopra, stava sistemando le ultime cose prima di chiudere il locale. Udito il rumore, tutti sono usciti all’esterno per vedere cos’era successo. La scena che si sono trovati di fronte è stata terribile: una Dodge era finita contro il manufatto di cemento al latostrada che sostiene il palo dell’illuminazione pubblica. I camerieri e Giuseppe Nembrini,del ristorante, si sono avvicinati per prestare soccorso: “Abbiamo subito chiamato il 112. All’interno dell’abitacolo si vedeva poco, era scoppiato l’e non si sentiva nulla, nessun lamento, nessun rantolo. Abbiamo subito capito che era successo qualcosa di grave al ...