Mondiali Paralimpici di Sci Nordico | Romele fenomeno | è ancora oro

(Di sabato 28 gennaio 2023) Uno straordinario Giuseppeha conquistato la seconda medaglia d'oro (leggi qui) ai Campionatidi sciparalimpico. Sulle nevi svedesi di Ostersund, il lombardo ha bissato il successo nella 18km di categoria Sitting ottenuto nella prima giornata di gare, andando a vincere anche nella 10km. 28:46.0 il tempo dell'azzurro, 1.02.5 più veloce del canadese Collin Cameron (29:48.5). Terzo gradino del podio per l'ucirano Taras Rad, giunto con 1:39.9 di ritardo da(30:25.9). L'altro azzurro in gara, Michele Biglione, è giunto quindicesimo (33.55.9).