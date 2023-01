(Di sabato 28 gennaio 2023) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - “Resta unper l'attentato a Gerusalemme e lascia atterriti che sia avvenuto proprio nel giorno della memoria, quasi un macabra dimostrazione che tutti siamo chiamati non non solo a ricordare, ma a vigilare ogni giorno affinché l'odio e la violenza non possano più fare vittime”. Così Maria Elena, deputata di Azione- Italia Viva - Renew Europe. “Purtroppo anche oggi leggiamo di altri attacchi a Gerusalemme. Nel condannare fermamente i gesti terroristici è necessario che dall'Europa si levi un coro dial”.

... come dei piccoli " Goonies ", nell'amicizia trovano la forza di non pensare alche si ... esperta di profilazione, un personaggio femminile complesso e contraddittorio proprio come i......, le nostre montagne. Si, ha avuto una triste fine , e sono certo che la povera persona che lo ha travolto con la propria vettura, oltre ai danni materiali, abbia anche un forte senso di,...

Mo: Boschi, ‘dolore profondo, solidarietà a popolo israeliano’ Il Sannio Quotidiano

L'uccisione del giovane Massimiliano Lucietti nel bosco, i Ris: a ... l'Adige

Giornata della memoria, Don Bosco 2000: «Non annoiamoci ... Vita

POTENZA: TREROTOLA SOLLECITA INTERVENTI SULLA FRANA DI BOSCO TRE CASE Virgilio

Trerotola (Prospettive Lucane) sollecita interventi per la frana di ... Ufficio Stampa Basilicata

(Adnkronos) – “Resta un profondo dolore per l’attentato a Gerusalemme e lascia atterriti ... l’odio e la violenza non possano più fare vittime”. Così Maria Elena Boschi, deputata di Azione- Italia ...A Celledizzo in ottobre un vigile del fuoco volontario fu trovato senza vita durante una battuta di caccia. L'ex guardia giurata si tolse la vita 24 ore dopo ...