Mirabella | Osimhen è uno dei migliori attaccanti internazionali | per meno di 100 milioni non partirà

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 28 gennaio 2023) Iacopo, giornalista di Sportitalia, ha parlato a "1 Football Club", su 1 Station Radio, ecco le sue parole: Elmas titolare con la Roma? "Come ala destra sarebbe sempre opportuno schierare Politano, calciatore importante, il quale svolge nel migliore dei modi sia la fase difensiva sia la fase offensiva. Elmas è il jolly da utilizzare a gara in corso per cambiare l'andamento della gara" Situazione Zaniolo? "C'è aria tesa a Roma, dopo il rifiuto al Bournemouth. Nicolò ha preso una decisione progettuale, non era un problema economico, anche perché gli inglesi gli avrebbero offerto 5. Si prospetta l'esclusione dalla pista Uefa a favore di Wijnaldum. Potrà continuare a svolgere allenamento a Trigoria, ma non sarà convocato per le prossime partite. Ha recato un danno a livello economico per la proposta del Bournemouth ed anche per ...