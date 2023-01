Milan-Sassuolo | rivedi la conferenza stampa di Stefano Pioli VIDEO

(Di sabato 28 gennaio 2023) Ildelladialla vigilia di, match della ventesima giornata di Serie A 2022/2023. “Abbiamo un’opportunità domani. Per superare questo momento serve compattezza. Pensare troppo a quello che potevamo fare non ci aiuterà. Siamo consapevoli di poter fare meglio e siamo felici di tornare a giocare di fronte ai tifosi” ha dichiarato il tecnico dei rossoneri, determinato a tornare alla vittoria. Di seguito e in alto ecco le immagini complete per seguire tutte le sue parole, ecco il. SportFace.

... "ListItem", "position": 2, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": ", Pioli: 'Svoltare col. ...Il tecnico rossonero Stefano Pioli , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 : ' Abbiamo un'opportunità domani. Per superare questo momento serve compattezza. Pensare troppo a quello che ...

MN - Plastino su Milan-Sassuolo: "Pioli dirà alla squadra di fargli vedere se ci tengono a lui" Milan News

AC Milan-Sassuolo, Serie A 2022/23: Time Machine AC Milan

Milan, Theo Hernandez e Calabria in gruppo: la scelta per il Sassuolo Calciomercato.com

Serie A: Napoli-Roma a Orsato, Milan-Sassuolo a Giua Agenzia ANSA

È uno Stefano Pioli senza fronzoli quello che presenta la sfida di domani del suo Milan con il Sassuolo, alle 12.30 al Meazza. "Penso sia normale che i risultati positivi portino entusiasmo. Io credo ...L'allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida tra il "suo" Milan e il Sassuolo allenato da Alessio Dionisi.