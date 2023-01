Milan-Sassuolo | la decisione su Calabria e Theo Hernandez

Leggi su serieanews

(Di sabato 28 gennaio 2023)potrebbe permettere agli uomini di Pioli di riscattare un momento decisamente complicato, iniziato con il pareggio contro il Lecce e proseguito con il ko in Supercoppa e con il recente ko per 4-0 contro la Lazio Buone notizie dall’infermeria per Pioli. Il tecnico rossonero potrebbe recuperaredopo i recenti ko. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.