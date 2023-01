Migranti | le Ong alzano bandiera bianca

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 28 gennaio 2023) Ong esautorate. È questo il primo effetto del decreto governativo di Giorgia Meloni, dopo aver imposto alle organizzazioni non governative di recarsi al porto sicuro, assegnato “senza ritardo per il completamento dell’intervento di soccorso”. Proprio nella giornata di ieri, raccontavamo il tentativo della nave Geo Barents di sfidare le norme dell’esecutivo italiano, compiendo di fatto più operazioni di salvataggio – e quindi in violazione delle imposizioni del ministro Piantedosi – mentre era in corso il raggiungimento del porto di La Spezia. Ebbene, lo scenario potrebbe mutare molto presto. Secondo La Repubblica, infatti, le Ong starebbero faticando a sostenere economicamente i lunghi viaggi per raggiungere i porti sicuri, assegnati di volta in volta dal governo Meloni. Una “mossa” che segna inesorabilmente un aumento dei costi anche per le organizzazioni più strutturate, come Medici ...