Migranti | i numeri confermano che il decreto Ong funziona | dimezzati gli sbarchi dalle loro navi

(Di sabato 28 gennaio 2023) A gennaio dello scorso anno sono stati 922, a gennaio di quest’anno, quando si saranno conclusi dueancora in attesa, saranno 442, il 48%. Dunque,alla mano, glideiOng sono più che. Un dato che sancisce l’efficacia delche ha imposto nuove regole che scardinano il meccanismo dei “taxi del mare”. IlOnggliInsomma, come rileva Libero, che riporta i dati, il messaggio lanciato dal governo e dal ministro Matteo Piantedosi «è arrivato forte e chiaro». La conferma, oltre che nei, sta anche nel fatto che allo stato attuale solo dueOng sono ...

Fatti,e approfondimenti Alla fine dello scorso anno il Governo Meloni ha approvato un nuovo ... a tutto vantaggio delle condizioni di vita deisulle imbarcazioni. L'ASSEGNAZIONE DI ...... il governo ha condiviso diversidi telefono per segnalare i venditori che non rispettano l'...che il governo di Donald Trump avesse avviato il suo programma di rimpatrio dei'Resta in ...

Sindaco Spezia: città non può accogliere tanti migranti. Toti: numeri gestibili Agenzia ANSA

Dove sbarcano di più i migranti in Italia Pagella Politica

Migranti, la Geo Barents alla Spezia. Toti: “Numeri assolutamente gestibili” Genova24.it

Migranti, tutti i numeri sugli sbarchi nel 2022 e i Paesi di provenienza Start Magazine

Report migranti Viminale, tutti i numeri degli sbarchi 2022 • TAG24 Tag24

La numero uno dell’Esecutivo Ue apre sostanzialmente alla possibilità di utilizzare i fondi del bilancio dell’Unione per costruire barriere e muri anti-migranti. Una svolta autentica, visto che poco ...Porti assegnati a distanze impossibili. Le “rotte vessatorie”: la nuova frontiera della guerra contro le navi Ong scatenata dal governo Meloni-Piantedosi.