Migranti | Geo Barents attracca a La Spezia con 237 persone a bordo

(Di sabato 28 gennaio 2023) commenta Con 237, a, la nave Geohato nel porto di La: fra i profughi arrivati, 73 sono minori non accompagnati. L'imbarcazione è entrata in porto accompagnata ...

La nave di Medici Senza Frontiere è entrata nel porto di La Spezia: a bordo ci sono 237salvati nel corso di tre interventi nell'ultima ...commenta Con 237, a bordo, la naveBarents ha attraccato nel porto di La Spezia: fra i profughi arrivati, 73 sono minori non accompagnati. L'imbarcazione è entrata in porto accompagnata dalle pilotine e ...

Geo Barents, la destra litiga sui migranti: ecco la lettera del sindaco di La Spezia a Piantedosi Domani

Migranti, Geo Barents intercetta barca in difficoltà e la guardia costiera libica minaccia:… Il Fatto Quotidiano

Migranti, Geo Barents attracca nel porto della Spezia Agenzia ANSA

Geo Barents in arrivo alla Spezia, Peracchini: “Sui migranti il ministro Piantedosi è stato di parola. Daremo… Il Secolo XIX

Migranti, la nave Geo Barents è arrivata al porto di La Spezia Sky Tg24

Lo ha detto la prefetta della Spezia, Maria Luisa Inversini, in merito all'arrivo della Geo Barents e alla possibilità che la ... con striscioni che recitano la frase "Porti aperti ai migranti" e ...Riguardo alla posizione giuridica della nave Geo Barents, che sta arrivando al porto della Spezia dopo avere salvato in mare decine di migranti in più operazioni distinte, "saranno fatti gli opportuni ...