Meteo weekend | aria artica e neve a quote basse Ecco dove

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 28 gennaio 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. E’ una settimana decisamente invernale in Italia a causa dell’ingresso didalla porta della Bora. Nel fine settimana la situazione non cambierà, anzi, un’ulteriore discesa difredda farà crollare ulteriormente le temperature e non solo. Un vortice posizionato inizialmente sul Sud Italia porterà instabilità sulle regioni centro-meridionali con nevicate fino amolto. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà.SABATO 28 GENNAIO. Cielo nuvoloso al Centro-Sud con rovesci sparsi anche temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, mentre lacadrà oltre i 600-700m. Piovaschi anche sul versante del medio-basso Adriatico, nevicate sopra i 300-400m. Stabile e soleggiato al Nord e ...