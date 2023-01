Meteo | arrivano i giorni della Merla | forte gelo fino al 31 gennaio

Leggi su italiasera

(Di sabato 28 gennaio 2023) (Adnkronos) – Come tradizione vuole, i 3, 29-30-31, saranno molto freddi su gran parte dell’Italia, soprattutto al mattino con temperature diffusamente sottozero al Centro-Nord. Anche al Sud le temperature scenderanno, ma non sono attese gelate significative in pianura. Mattia Gussoni,rologo del sito www.iL.it, conferma dunque che anche quest’anno i merli dovranno rifugiarsi vicino a qualche comignolo caldo perché durante gli ultimi 3dile temperature scenderanno sensibilmente: in Pianura Padana, alla finenotte, avremo 3 gradi sottozero in città come Torino, Milano e Bologna e valori decisamente inferiori nelle zone di campagna; anche la Capitale tra domenica e lunedì ...