Mercato Comunale Isola | vince il premio Riqualificazione ai Food Community Awards 2022

(Di sabato 28 gennaio 2023) Mercato, il Mercatodi quartiere situato in piazzale Lagosta 7, raggiunge un importante traguardo. In occasione dei, questa storica realtà della città di Milano ha ricevuto il, come riconoscimento del grande lavoro di miglioramento strutturale che è stato apportato agli spazi del Mercato in ottica di efficientamento energetico. Un lavoro iniziato più di 2 anni fa, ostacolato dal periodo di pandemia, che ha visto la luce lo scorso febbraio, quando questa realtà, animata dalle sue 10 botteghe, ha finalmente riaperto le porte al pubblico. Il nuovo volto del Mercatoè stato uno dei temi caldi dell’ultimo anno: una ristrutturazione impegnativa, ...

