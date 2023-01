“Menti | ti ho scoperta” GF Vip 7 | Tavassi asfalta Antonella | ha capito la sua strategia

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 28 gennaio 2023) Continuano le discussioni all’interno del GF Vip 7. E ora è toccato ad EdoardoFiordelisi battibeccarsi. I due non la pensano per niente alla stessa maniera su uno dei temi predominanti di questo periodo e il fratello di Guendalina gliel’ha subito fatto notare. Da casa tutti hanno assistito a questo scontro inaspettato, con lei che ha dovuto ascoltare queste critiche. Per la ragazza non è certamente uno dei periodi più felici da quando è nel reality, basti pensare ai forti litigi avuti con Donnamaria. Quindi, si è materializzato l’ennesimo scontro al GF Vip 7 con protagonisti EdoardoFiordelisi. Intanto, si è registrata una lite anche tra Oriana Marzoli e Alberto De Pisis. La venezuelana e Daniele Dal Moro non si sono accorti che De Pisis stesse dormendo. E quest’ultimo si è ...