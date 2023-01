Meloni “Preoccupano le violenze contro nostri diplomatici | solidarietà del Governo”

Leggi su iltempo

(Di sabato 28 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ho fatto pervenire la miae quella delitaliano al Primo Consigliere dell'Ambasciata d'Italia a Berlino, Luigi Estero, per l'attentato che ha provocato l'incendio della sua automobile nella Capitale tedesca. A questo episodio si aggiunge la violazione del nostro Consolato Generale a Barcellona con atti di vandalismo. Ilsegue con preoccupazione e attenzione questi nuovi casi di violenza nei confronti deifunzionari e delle nostre rappresentanze diplomatiche”. Così, in una nota, il presidente del Consiglio, Giorgia, avendo appreso dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale che ieri sera è stata incendiata l'auto con targa diplomatica di un funzionario diplomatico in servizio all'Ambasciata d'Italia a Berlino. Sempre ...