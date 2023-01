Meloni | missione compiuta in Libia | accordo 8 mld su energia | più cooperazione e mezzi su migranti

(Di sabato 28 gennaio 2023) - Siglata una importante intesa per sviluppare investimenti da 8 mld in due giacimenti di gas in. Firmato un memorandum per la fornitura di cinque motovedette alla Guardia costiera libica per ...

- Siglata una importante intesa per sviluppare investimenti da 8 mld in due giacimenti di gas in Libia. Firmato un memorandum per la fornitura di cinque motovedette alla Guardia costiera libica per ...Ladella premier Giorgiain Libia, dice l'esperto oggi Senior Fellow dell'Atlantic Council, è un tassello chiave di una 'visione geo - energetica' italiana 'necessaria a tutta l'...

Libia, missione di Meloni a Tripoli. Eni avvia progetto gas, investimento da 8 miliardi Sky Tg24

Meloni, missione in Libia: “Mercato strategico per energia e infrastrutture, più cooperazione sul fronte dei migranti” La Stampa

Il premier Giorgia Meloni in missione in Libia: vertice su gas e migranti TGCOM

Energia e migranti. La missione in Libia di Giorgia Meloni AGI - Agenzia Italia

Meloni in missione in Libia TGCOM

Siglata una importante intesa per sviluppare investimenti da 8 mld in due giacimenti di gas in Libia. Firmato un memorandum per la fornitura di cinque motovedette alla Guardia costiera libica per raff ...Una scommessa italiana. C'è il benestare degli Stati Uniti sull'attivismo del governo Meloni in Libia e nel Mediterraneo, spiega al Messaggero Alexander Alden, già membro ...