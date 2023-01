Meloni in Libia | «Basta migrazioni illegali | è tema Ue L' Italia vuole essere hub energetico per l' Europa» Eni | progetto gas | investimento da 8 miliardi

(Di sabato 28 gennaio 2023) «L'può egiocare un ruolo importante anche nella capacità di aiutare i Paesi africani a crescere e a diventare più ricchi: una cooperazione che non...

L'accordo è stato firmato alla presenza del presidente del Consiglio italiano, Giorgia, e ..."L'accordo di oggi consentirà di effettuare importanti investimenti nel settore dell'energia in,...L'accordo è stato firmato alla presenza del presidente del Consiglio italiano, Giorgia, e ... situati nell'area contrattuale D, al largo della. La produzione di gas inizierà nel 2026 e ...

Investimento record di Eni in Libia, oggi Meloni a Tripoli Agenzia ANSA

Meloni in Libia, tra migranti da bloccare e gas da importare Avvenire

Meloni: "Libia è priorità per Italia e la sfida energetica europea" La7

Giorgia Meloni a Tripoli. Sul tavolo la questione energia e il nodo migranti RaiNews

Meloni a Tripoli: Libia priorità per l'Italia, collaborazione su energia e migrazioni la Repubblica

Eni ufficializza gli attesi accordi con la Libia, dal valore di 8 miliardi. Il gruppo energetico italiano conferma così le attese della vigilia, per la missione nel Paese diviso guidata dalla premier ...(Adnkronos) - "Questa visita a Tripoli non a caso è una delle mie prime visite istituzionali nell'area mediterranea, dimostra che la Libia è una priorità per ... il presidente del Consiglio, Giorgia ...